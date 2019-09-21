ВИДЕО: Самый большой климатический протест в истории! Более четырех миллионов человек вышли на улицы во всем мире

По данным одного из международных координаторов акции природоохранной организации 350.org, прошло более 5,8 тысячи акций в 163 странах, 73 профсоюзных движения и 820 гражданских организаций поддержали забастовку, 3 тысячи компаний и 7,3 тысячи сайтов присоединились к цифровой забастовке. Общее число участников забастовки превысило 4 миллиона.

"Сорок тысяч демонстрантов вышли во Франции, 2,6 тысячи на Украине, 5 тысяч в Южной Африке, 10 тысяч в Турции, 5 тысяч в Японии, 430 тысяч в Австралии, 100 тысяч в Лондоне, 250 тысяч в Нью-Йорк и 1,4 миллиона в Германии", — говорится в сообщении.