ВИДЕО | Самолет ”Пакистанских авиалиний” с 107 людьми на борту разбился рядом с аэропортом Карачи
Самолет авиакомпании ”Пакистанские авиалинии” разбился рядом с аэропортом крупнейшего города страны — Карачи, сообщает "Эхо Москвы".
Самолет авиакомпании ”Пакистанские авиалинии” разбился рядом с аэропортом крупнейшего города страны — Карачи, сообщает "Эхо Москвы".
На борту самолета Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines, разбившегося в пятницу возле аэропорта Карачи, находились 99 пассажиров и 8 членов экипажа, передает телеканал CNN со ссылкой на министерство авиации Пакистана, пишет "Интерфакс".
Пресс-секретарь авиакомпании Абдулла Хан сообщил CNN, что в 14:30 по местному времени (12:30 по Москве) самолет пропал с радаров, перед этим пилот подал сигнал бедствия из-за технических проблем.
Все основные больницы Карачи переведены на чрезвычайный режим работы в связи с катастрофой, сообщает пакистанская газета Dawn. На месте происшествия продолжается спасательная операция. О числе погибших пока информации нет.
Имран Исмаил, губернатор провинции Синд, административным центром которой является город Карачи, сообщил, что самолет рухнул в густонаселенном районе. Между тем, свидетели происшествия сообщили журналистам, что перед падением самолет загорелся в воздухе.
Карачи — крупнейший город Пакистана и один из самых больших городов мира с населением в 23 млн человек.
На кадрах с места крушения видно, что над местом падения поднимается черный дым. По предварительной информации, лайнер рухнул прямо на жилые здания. В результате были повреждены по меньшей мере четыре дома.
В район крушения выдвинулись спасатели и армейские подразделения.
Plane Crash Site in #Karachi pic.twitter.com/VKbV3aTZMY— Mansoor Ali Khan (@_Mansoor_Ali) May 22, 2020
#Karachi bound #PIA flight crashes minutes before landing near #Karachi airport, developing story. pic.twitter.com/nJXWmOeQ21— The Khabri News (@TheKhabriNewspk) May 22, 2020
Reportedly @Official_PIA— Times of Pakistan (@TimesOfPak) May 22, 2020
flight from lahore to karachi crashed near karachi Airport #PIA #planecrash #JummatulWida #AGUSTD2 #Karachi pic.twitter.com/qvOLsGgjgr
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