ВИДЕО | Самолет ”Пакистанских авиалиний” с 107 людьми на борту разбился рядом с аэропортом Карачи

На борту самолета Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines, разбившегося в пятницу возле аэропорта Карачи, находились 99 пассажиров и 8 членов экипажа, передает телеканал CNN со ссылкой на министерство авиации Пакистана, пишет "Интерфакс".

Пресс-секретарь авиакомпании Абдулла Хан сообщил CNN, что в 14:30 по местному времени (12:30 по Москве) самолет пропал с радаров, перед этим пилот подал сигнал бедствия из-за технических проблем.

Все основные больницы Карачи переведены на чрезвычайный режим работы в связи с катастрофой, сообщает пакистанская газета Dawn. На месте происшествия продолжается спасательная операция. О числе погибших пока информации нет.

Имран Исмаил, губернатор провинции Синд, административным центром которой является город Карачи, сообщил, что самолет рухнул в густонаселенном районе. Между тем, свидетели происшествия сообщили журналистам, что перед падением самолет загорелся в воздухе.

Карачи — крупнейший город Пакистана и один из самых больших городов мира с населением в 23 млн человек.

На кадрах с места крушения видно, что над местом падения поднимается черный дым. По предварительной информации, лайнер рухнул прямо на жилые здания. В результате были повреждены по меньшей мере четыре дома.

В район крушения выдвинулись спасатели и армейские подразделения.

