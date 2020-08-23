ВИДЕО | "С понедельника пусть не обижаются". Лукашенко заявил, что реакция на работу СМИ будет жесткой

“Сегодня СМИ — часть гибридной войны, которая развязана против Беларуси. Все сконцентрировано на СМИ. Начали давить, травить семьи, начали запугивать детей, госслужащих, военных, журналистов — многие уже получили эти сигналы. Это ненормально”, — заявил Лукашенко.

Он заявил, что реакция Беларуси на работу СМИ будет жесткой.

“Это будет пресекаться самым жестким образом. Я только что сказал — суббота, воскресенье — на раздумья. С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью”, — сказал Лукашенко.