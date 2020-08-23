ВИДЕО | "С понедельника пусть не обижаются". Лукашенко заявил, что реакция на работу СМИ будет жесткой
Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил СМИ в расшатывании ситуации в стране и пообещал жесткую реакцию. Об этом он заявил в ходе провластного митинга в Гродно.
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