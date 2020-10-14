ВИДЕО RusDelfi | Женщины из Нагорного Карабаха: сыновья и мужья на войне, а нам негде жить

“Когда началась война, мы еще спали дома”, — говорит Жуля.

“27 сентября в 7:30 утра начали бомбить. Сначала подумали, что это гроза. Но когда увидели, что бомбят, быстро запеленали одного ребенка одеялом, другого схватили голым и выбежали на улицу. А там все соседи, все перепуганы. Мы побежали в подвал. Через пару часов пришли военные и сказали уезжать. А в это время в соседний дом попал снаряд. Там погибла 9-летняя девочка. Ее мать, брат и сестра получили ранения”, — вспоминает Жанна, у которой на первой лини фронта находится сын.

Женщины находятся в отеле. Владелец Гамлет не берет с них деньги и поясняет, что не может этого себе позволить, поскольку это его народ. Беженки говорят, что если здесь им будет отказано в проживании, то идти им будет уже некуда.

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