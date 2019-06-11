ВИДЕО: Российский Су-27 перехватил у границ РФ на Балтике самолеты ВВС США и Швеции

10 июня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря две воздушные цели, приближающиеся к государственной границе РФ. Для их перехвата был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции "Гольфстрим", — сообщает Минобороны РФ.

Летчик Су-27 доложил об идентификации иностранных самолетов-разведчиков и сопровождал их, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

"Полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — отмечает Минобороны РФ.