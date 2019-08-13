ВИДЕО: Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета министра обороны России над Балтийским морем

Министерство обороны России опубликовало видео с самолета.

Самолет Шойгу следовал с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву.

Над нейтральными водами Балтики к борту главы военного ведомства попытался приблизиться самолет НАТО F-18, однако российские летчики оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру.