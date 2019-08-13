ВИДЕО: Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета министра обороны России над Балтийским морем

Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря, но его оттеснили российские Су-27, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента, находившегося на борту самолета министра.
Министерство обороны России опубликовало видео с самолета.
Самолет Шойгу следовал с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву.
Над нейтральными водами Балтики к борту главы военного ведомства попытался приблизиться самолет НАТО F-18, однако российские летчики оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру.
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