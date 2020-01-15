ВИДЕО | Разница в полминуты: как иранские ракеты погубили украинский лайнер

О том, что украинский лайнер Boeing 737 мог быть сбит двумя ракетами, выпущенными из зенитно-ракетного комплекса ”Тор”, 10 января сообщал CNN со ссылкой на источник, знакомый с данными разведки США. Как отмечал собеседник телеканала, у американских спецслужб есть информация, что перед тем, как самолет был сбит, его захватили системой наведения иранского радара.
Wall Street Journal также писал, что, хотя британские и канадские специалисты говорят о пуске одной ракеты, в США утверждают, что их было две.
Незадолго до этого NYT одной из первых опубликовала еще одну видеозапись, на которой якобы запечатлен момент попадания одной из ракет в самолет, вылетающий из тегеранского аэропорта. Местного жителя, опубликовавшего это видео, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал 14 января, сообщило в Twitter агентство Fars.
Его хотели допросить и уточнить обстоятельства трагедии. В КСИР пообещали представить результаты расследования общественности.
Украинский Boeing 737-800 потерпел крушение 8 января после вылета из тегеранского аэропорта. На борту самолета находились 176 человек, все они погибли.
Изначально власти Ирана заверяли, что причиной катастрофы стала техническая неисправность. Позднее они признали, что на самом деле ЧП произошло в результате непредумышленной ракетной атаки. Как пояснили в Исламской республике, лайнер был сбит по ошибке: оператор системы ПВО принял его за крылатую ракету.
Первых причастных к крушению самолета арестовали в Иране 14 января, сообщало Reuters со ссылкой на представителя судебной власти страны Голамхоссейна Эсмаили. Число арестованных военных не уточнили. Другие подробности случившегося тоже не приводится.
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