ВИДЕО | Разница в полминуты: как иранские ракеты погубили украинский лайнер

Газета The New York Times опубликовала новую видеозапись, на которой, как предполагается, запечатлено попадание двух ракет в самолет Boeing 737 компании ”Международные авиалинии Украины”. Этот лайнер был по ошибке сбит над Тегераном 8 января. Видеоролик разместили на сайте издания.

В газете подчеркнули, что журналистам удалось подтвердить подлинность этой записи.

Как уточнили в издании, кадры были сделаны при помощи камеры видеонаблюдения, размещенной на крыше одного из домов неподалеку от иранского военного объекта, с которого и запускались ракеты. На видеозаписи видно, как две ракеты с разницей приблизительно в полминуты взмывают в небо и поочередно поражают самолет. Это сопровождается яркими вспышками.

Через некоторое время в небе можно увидеть движущийся светящийся объект. По утверждению газеты, это и был горящий лайнер. В издании отметили, что самолет еще на протяжении некоторого времени продолжал движение. Это подтверждают опубликованные кадры.

Видеозапись, по мнению журналистов The New York Times, указывает на то, что связь с лайнером была потеряна после удара первой из двух ракет.