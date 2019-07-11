ВИДЕО: Пуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился провалом

Запуск ракеты-носителя Vega Европейского космического агентства (ЕКА) со спутником ОАЭ окончился аварией, сообщила в четверг французская компания Arianespace.
Пуск был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане в 4:53 по московскому времени. Примерно через две минуты после старта с ракетой-носителем произошла "аномалия": после отделения первой ступени Vega отклонилась от заданной траектории.
Arianespace принесла клиентам извинения в связи с потерей спутника.
Запуск сначала был намечен на 6 июля, но несколько раз откладывался из-за неблагоприятных погодных условий.
Vega должна была вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Falcon Eye 1, принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам. Он способен делать снимки поверхности Земли с разрешением 70 см на один пиксель, покрывая территорию размером 20х20 км.
Во второй половине 2019 года планировалось запустить второй военный спутник ОАЭ — Falcon Eye 2, также с помощью ракеты-носителя Arianespace.
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