ВИДЕО | Протесты в Минске продолжаются: ОМОН перекрывает улицы
Правоохранительные органы перекрыли центральные проспекты Минска перед началом протестного ”Марша единства”, сообщает Tut.by.
Правоохранительные органы перекрыли центральные проспекты Минска перед началом протестного ”Марша единства”, сообщает Tut.by.
Сторонники оппозиции, несогласные с официальными результатами выборов президента Беларуси, намеревались около 14:00 собраться на площади Независимости, однако еще с утра омоновцы начали перекрывать подходы к центру города, не позволяя группам протестующих собраться вместе. В город была введена дополнительная военная техника. Сообщалось о задержаниях мирных граждан в разных районах города перед началом протестной акции.
Помимо площади Независимости силовиками были оцеплены Октябрьская площадь, а также Дворец Независимости. Там были замечены десять БТРов.
ОМОН пытается сдержать мирный протест:
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