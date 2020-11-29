ВИДЕО | Протесты в Беларуси: оппозиция проводит сегодня массовые акции в новом формате(142)
В Беларуси продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко.
В Беларуси продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко.
Акции протеста в Беларуси постепенно меняют формат. В Минске стали популярны встречи во дворах многоэтажных домов. В регионах подобная активность привлекает внимание представителей силовых структур, поэтому местные жители ищут иные формы выражения своего мнения.
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поддержала сограждан, собирающихся участвовать в воскресной акции протеста "Марш соседей". "Каждый выходит на улицы своего района и видит десятки, сотни и тысячи соратников", — говорится в сообщении в Telegram-канале Тихановской.
"Мы все стали другими, потому что увидели страшное насилие и бесчеловечность. Но в то же время мы остались собой, в отличие от режима, показавшего свое истинное лицо", — подчеркнула Тихановская. Она охарактеризовала белорусов как "гордый смелый и мирный народ, который узнал цену свободы и больше никогда не согласится жить без нее".
Начиная с 11 часов по местному времени белорусские Telegram-каналы стали сообщать о начале акции "Марш соседей" в различных районах Минска и других городах страны.
Белорусские оппозиционные сайты "Инсайдер", "Наша нива" и Tut.by сообщают о движении автозаков, водометов и военной техники к центру Минска.
В Минске закрыли несколько станций метро. "Площадь Победы", "«Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига". Об этом сообщал официальный Telegram-канал метрополитена. Станции закрыли, как уточнялось, "в целях обеспечения безопасности пассажиров".
Станции столичного метрополитена закрывают на несколько часов каждый раз, когда в Минске проходят массовые протесты.
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