ВИДЕО | Протесты в Беларуси: оппозиция проводит сегодня массовые акции в новом формате

Акции протеста в Беларуси постепенно меняют формат. В Минске стали популярны встречи во дворах многоэтажных домов. В регионах подобная активность привлекает внимание представителей силовых структур, поэтому местные жители ищут иные формы выражения своего мнения.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поддержала сограждан, собирающихся участвовать в воскресной акции протеста "Марш соседей". "Каждый выходит на улицы своего района и видит десятки, сотни и тысячи соратников", — говорится в сообщении в Telegram-канале Тихановской.

"Мы все стали другими, потому что увидели страшное насилие и бесчеловечность. Но в то же время мы остались собой, в отличие от режима, показавшего свое истинное лицо", — подчеркнула Тихановская. Она охарактеризовала белорусов как "гордый смелый и мирный народ, который узнал цену свободы и больше никогда не согласится жить без нее".

Начиная с 11 часов по местному времени белорусские Telegram-каналы стали сообщать о начале акции "Марш соседей" в различных районах Минска и других городах страны.

Белорусские оппозиционные сайты "Инсайдер", "Наша нива" и Tut.by сообщают о движении автозаков, водометов и военной техники к центру Минска.

В Минске закрыли несколько станций метро. "Площадь Победы", "«Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига". Об этом сообщал официальный Telegram-канал метрополитена. Станции закрыли, как уточнялось, "в целях обеспечения безопасности пассажиров".

Станции столичного метрополитена закрывают на несколько часов каждый раз, когда в Минске проходят массовые протесты.

Жители Заславля вышли на марш. Они скандируют «Жыве Беларусь» и «Далучайся». pic.twitter.com/cXxMdnW17Q — TUT.BY (@tutby) November 29, 2020

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