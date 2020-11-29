ВИДЕО | Протесты в Беларуси: оппозиция проводит сегодня массовые акции в новом формате. Задержаны десятки участников(205)
В Беларуси продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко.
В Беларуси продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко.
Акции протеста в Беларуси постепенно меняют формат. В Минске стали популярны встречи во дворах многоэтажных домов. В регионах подобная активность привлекает внимание представителей силовых структур, поэтому местные жители ищут иные формы выражения своего мнения.
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поддержала сограждан, собирающихся участвовать в воскресной акции протеста "Марш соседей". "Каждый выходит на улицы своего района и видит десятки, сотни и тысячи соратников", — говорится в сообщении в Telegram-канале Тихановской.
"Мы все стали другими, потому что увидели страшное насилие и бесчеловечность. Но в то же время мы остались собой, в отличие от режима, показавшего свое истинное лицо", — подчеркнула Тихановская. Она охарактеризовала белорусов как "гордый смелый и мирный народ, который узнал цену свободы и больше никогда не согласится жить без нее".
Начиная с 11 часов по местному времени белорусские Telegram-каналы стали сообщать о начале акции "Марш соседей" в различных районах Минска и других городах страны.
Белорусские оппозиционные сайты "Инсайдер", "Наша нива" и Tut.by сообщают о движении автозаков, водометов и военной техники к центру Минска.
В Минске были закрыты несколько станций метро.
По данным незарегистрированного правозащитного центра "Весна", на акциях протеста "Марш соседей" в Беларуси по данным на 15.30 было задержано более 50 человек. В списках "Весны" в настоящее время 51 человек. Список продолжает дополняться.
Больше всего задержаний, по данным правозащитников, было в Минске, но проводились они и в Витебске, поселке Боровляны, Коробчицах (Гродненская область).
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