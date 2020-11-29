ВИДЕО | Протесты в Беларуси: оппозиция провела сегодня массовые акции в новом формате. Задержаны сотни участников

Акции протеста в Беларуси постепенно меняют формат. В Минске стали популярны встречи во дворах многоэтажных домов. В регионах подобная активность привлекает внимание представителей силовых структур, поэтому местные жители ищут иные формы выражения своего мнения.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поддержала сограждан, собирающихся участвовать в воскресной акции протеста "Марш соседей". "Каждый выходит на улицы своего района и видит десятки, сотни и тысячи соратников", — говорится в сообщении в Telegram-канале Тихановской.

"Мы все стали другими, потому что увидели страшное насилие и бесчеловечность. Но в то же время мы остались собой, в отличие от режима, показавшего свое истинное лицо", — подчеркнула Тихановская. Она охарактеризовала белорусов как "гордый смелый и мирный народ, который узнал цену свободы и больше никогда не согласится жить без нее".

Начиная с 11 часов по местному времени белорусские Telegram-каналы стали сообщать о начале акции "Марш соседей" в различных районах Минска и других городах страны.

В Минске на некоторое время были закрыты несколько станций метро.

"Марш соседей" завершился в Минске около 19.00 по местному времени.

Незарегистрированный властями Беларуси правозащитный центр ”Весна” сообщил на своем сайте о задержании 227 человек во время сегодняшних несанкционированных акций протеста.

По его данным, большинство были задержаны в Минске. Задержания также проводились в пригороде белорусской столицы, в Гродно, Витебске, Бресте, Ляховичах, Лиде, Жодино, Дзержинске, Ивье, Молодечно, Барановичах.

Протестующие в Минске окружили автобус с силовиками и подняли руки: в знак того, что это мирный протест. Силовики распылили в людей газ. Видео из Минска pic.twitter.com/HlLY2smMQa — DW на русском (@dw_russian) November 29, 2020

Больше всего задержаний, по данным правозащитников, было в Минске, но проводились они и в Витебске, поселке Боровляны, Коробчицах (Гродненская область).

Жители Заславля вышли на марш. Они скандируют «Жыве Беларусь» и «Далучайся». pic.twitter.com/cXxMdnW17Q — TUT.BY (@tutby) November 29, 2020

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