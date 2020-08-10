ВИДЕО | Протесты после выборов в Беларуси

Также с акциями к посольствам и консульствам республики вышли граждане Беларуси, проживающие в других странах. Многие из них недовольны тем, что не успели проголосовать из-за очередей на участках.

Государственные экзит-полы отдают победу на президентских выборах Александру Лукашенко. Явка превысила 80%, более 40% белорусов проголосовали досрочно, заявили в ЦИК.