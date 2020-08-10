10.08.2020, 10:35

ВИДЕО | Протесты после выборов в Беларуси

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ВИДЕО | Протесты после выборов в Беларуси
Фото: Scanpix

Как сообщает BBC, в центре Минска произошли столкновения милиции с протестующими, в ходе которых применялись светошумовые гранаты и резиновые пули. Это случилось после оглашения предварительных результатов голосования на выборах президента Беларуси.

Также с акциями к посольствам и консульствам республики вышли граждане Беларуси, проживающие в других странах. Многие из них недовольны тем, что не успели проголосовать из-за очередей на участках.

Государственные экзит-полы отдают победу на президентских выборах Александру Лукашенко. Явка превысила 80%, более 40% белорусов проголосовали досрочно, заявили в ЦИК.

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