ВИДЕО | Протесты после выборов в Беларуси

Как сообщает BBC, в центре Минска произошли столкновения милиции с протестующими, в ходе которых применялись светошумовые гранаты и резиновые пули. Это случилось после оглашения предварительных результатов голосования на выборах президента Беларуси.
Также с акциями к посольствам и консульствам республики вышли граждане Беларуси, проживающие в других странах. Многие из них недовольны тем, что не успели проголосовать из-за очередей на участках.
Государственные экзит-полы отдают победу на президентских выборах Александру Лукашенко. Явка превысила 80%, более 40% белорусов проголосовали досрочно, заявили в ЦИК.
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