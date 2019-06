ВИДЕО: Протестующие в Гонконге разблокировали улицы, ведущие к центру города

Протесты развернулись в Гонконге накануне намеченного на 12 июня рассмотрения в законодательном собрании поправок к закону об экстрадиции. Эти поправки предусматривают право властей Гонконга выдавать материковому Китаю и другим странам, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции, подозреваемых в совершении преступлений.

На прошлой неделе власти решили отложить рассмотрение поправок к законопроекту, и глава Гонконга Кэрри Лам в правительственном заявлении в субботу принесла извинения за то, что мнение населения по поводу поправок не было учтено в полной мере.

Пекин поддержал решение администрации Гонконга отложить на неопределенный срок рассмотрение поправок.

"Мы поддерживаем, уважаем и понимаем это решение", — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Он назвал решение администрации стремлением "на более широкой основе выслушать мнения местного сообщества и как можно скорее восстановить спокойствие".

Тем не менее, протестующие в воскресенье потребовали отставки Лам, а также полного отказа от принятия поправок.

Hong Kong. RIGHT NOW. Never seen anything quite like it. pic.twitter.com/wHTMTerP7A

I’ve never seen a protest this big in Hong Kong. This is definitely larger than last Sunday’s protest, which organisers said 1.03 million attended.



Crowd here chants “Hong Kongers, add oil!”



Add oil = keep it up in Cantonese#HongKong #Extraditionbill pic.twitter.com/F1sIUNqCAd