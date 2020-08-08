ВИДЕО | Протестующие в Бейруте штурмуют правительственные здания

الثوار يقتحمون وزارة الاقتصاد ويحرقون ويمزقون صور الإرهابي الفاسد ميشال عون. #بيروت pic.twitter.com/9dCO8lk2xS — Radio Sawt Beirut (@SawtBeirut) August 8, 2020

Ранее демонстранты заняли здание МИД, ливанский телеканал Al Jadeed сообщал о штурме протестующими здания Министерства экономики. Кроме того, перед зданием парламента вспыхнул пожар. Поступали сообщение о перестрелке, однако охрана парламента опровергла сведения о стрельбе. Ранее протестующие сожгли портрет президента республики Мишеля Ауна и объявили здание МИД своей штаб-квартирой.

احتراق مبنى Virgin Megastore المملوك من الوزير السابق مروان خير الدين#السبت_بكل_الساحات#لبنان pic.twitter.com/ALBDaRJN5S — Assaad Thebian (@Beirutiyat) August 8, 2020

Также, по данным Al Jadeed, отставники из числа бывших военнослужащих, которые поддерживают протестное движение, захватили пустующий старинный особняк в квартале Ашрафия, сильно пострадавший из-за взрыва 4 августа в морском порту Бейрута. Активисты вывесили красные полотнища с балконов. На одном из них написано: "Бейрут — столица революции", на другом: "Бейрут — город без оружия". Находящиеся в парке перед старинной лестницей демонстранты выкрикивают антиправительственные лозунги и размахивают национальными флагами. Полицейские и охранники не вмешиваются в события, но пытаются уговорить активистов покинуть захваченный особняк.

Центр Бейрута превратился в субботу в арену столкновений между спецформированиями по борьбе с беспорядками и активистами протестного движения. Протестующие требуют отставки всей политической верхушки страны. Сообщается о свыше 170 пострадавших, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Погиб сотрудник силовых структур. В этих условиях премьер-министр Хасан Диаб предложил провести досрочные парламентские выборы, но его заявление не успокоило протестующих — обстановка в Бейруте продолжает накаляться.

Поводом для новых акций протеста стал прогремевший в порту Бейрута 4 августа взрыв, унесший жизни 158 человек и разрушивший значительную часть инфрастуктуры ливанской столицы. От взрывной волны пострадала половина столицы. 300 тыс. человек лишились жилья.

Взрыв в порту нанес колоссальный урон экономике республике, которая и без того находится в глубоком кризисе. 7 марта премьер объявил финансовый дефолт, когда Ливан оказался не в состоянии погасить задолженность по евробондам на сумму $1,2 млрд. Обесценивание более чем вдвое национальной валюты — ливанского фунта — повлекло за собой удорожание продуктов питания почти на 60%. Все это спровоцировало волну протестов в стране. Тяжким дополнительным бременем на экономику легла пандемия нового коронавируса. Присутствие в Ливане 1,5 млн сирийских беженцев обошлось стране еще в $40 млрд. В июне глава правительства признал, что попытки властей вывести страну из кризиса пока не возымели успеха. В этих условиях Бейрут обратился в МВФ за кредитом в $10 млрд, но в начале июля переговоры были приостановлены до начала реализации реформ в Ливане.