ВИДЕО: Протестующие на Майдане начали жечь дымовые шашки

Участники марша "Нет капитуляции", который проходит сегодня на Майдане Независимости в Киеве, начали жечь дымовые шашки. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook политический эксперт Виталий Тысячный, пишет strana.ua.
Как видно на записи, некоторые из протестующих на Майдане применили дымовые шашки. Черный едкий дым начал быстро распространяться, из-за чего люди начали кашлять и отмахиваться руками.
Сколько стоит верхняя одежда президентов
Один из самых страшных советских маньяков был сыном героя
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
«Его буквально зарезали»: как оборвалась жизнь легенды кино