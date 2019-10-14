ВИДЕО: Протестующие на Майдане начали жечь дымовые шашки

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AFP / Scanpix

Участники марша "Нет капитуляции", который проходит сегодня на Майдане Независимости в Киеве, начали жечь дымовые шашки. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook политический эксперт Виталий Тысячный, пишет strana.ua.