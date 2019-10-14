ВИДЕО: Протестующие на Майдане начали жечь дымовые шашки

Участники марша "Нет капитуляции", который проходит сегодня на Майдане Независимости в Киеве, начали жечь дымовые шашки. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook политический эксперт Виталий Тысячный, пишет strana.ua.
Как видно на записи, некоторые из протестующих на Майдане применили дымовые шашки. Черный едкий дым начал быстро распространяться, из-за чего люди начали кашлять и отмахиваться руками.
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