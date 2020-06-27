27.06.2020, 16:44

ВИДЕО | Приплыло из Украины: в Венгрии убирают реки от тонн мусора

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Snelli tiigi halb seisukord
Snelli tiigi halb seisukordFoto: Taavi Sepp

В Венгрии недалеко от границы с Украиной активно работают бригады по уборке рек от мусора. После начала наводнения в Украине и Румынии в водоемах оказалось много мусора, которое вскоре принесло течением в Венгрию, сообщает Сегодня. В Сети показали, как выглядит загрязненная река.

Большая паводковая волна началась в верхних участках Тисы из-за продолжительных дождей. В частности, в городе Вашарошнамень зафиксировали трехметровый подъем воды в реке.

В Тисабече уровень воды повысился до 1,5 метра.

Основная часть мусора в реке – это пластиковые отходы и куски древесины.

Напомним, в западных областях Украины до сих пор ликвидируют последствия непогоды. На данный момент затопленными остаются 180 населенных пунктов. В воде в четырех областях сейчас 3871 дом, два объекта социальной и бытовой сферы.

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