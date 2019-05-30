ВИДЕО | Прибыл "ремонтировать" Украину: как Киев встретил Саакашвили

Михаил Саакашвили - вновь гражданин Украины. Паспорт ему вернул новый глава государства Владимир Зеленский. Экс-президенту Петру Порошенко Саакашвили обещает не мстить.
Михаил Саакашвили прилетел в Киев из Варшавы вечером в среду, 29 мая. Его встречали сотни людей. И даже оркестр в вышиванках. Еще как минимум 200 пассажиров были удивлены присутствием около ста фото- и телекамер в зале ожидания. "Кого все встречают?" — спрашивает загоревшая до красноты женщина, вернувшаяся в Киев из турецкого Бодрума. "Что? Не знаете? В Турции совсем оторвались от реальности! Михо!" — отвечает ей мужчина в футболке с надписью "Никому не отказываю!" Ему вторит толпа, начиная скандировать: "Михо! Миша! "
Оркестр из нескольких человек попеременно играет то грузинские, то украинские мелодии. Женщина в вышиванке машет букетом, уже растрепанным, и кричит: "Саакашвили — премьер-министр !" Старушка в инвалидном кресле, прибывшая из Варшавы, на ломаном русском замечает, что это было бы очень хорошо. И, обращаясь к съемочной группе DW, спрашивает: "А разве его любит новый президент?"
"Пацан сказал — пацан сделал"
Встречать Саакашвили в терминал D международного аэропорта Борисполь сотни людей пришли чуть ли не за четыре часа до прилета — с флагами Украины, Грузии, его портретами и плакатами с надписями на английском, русском, украинском. Смысл всех надписей был прост: Саакашвили — надежда Украины.
Михаил Саакашвили вышел к своим сторонникам довольно быстро. У пограничников, которые еще месяц назад могли вернуть и даже задержать его, вопросов к политику не возникло. Накануне президент Зеленский предоставил ему гражданство Украины, отмененное президентом Порошенко почти полтора года назад. Трехлетний запрет на въезд соответственно был отменен.
Первое, что сказал Саакашвили своим приверженцам, это слова благодарности за поддержку. А второе — что новый президент "в состоянии принимать смелые и неожиданные решения". Саакашвили уверен, что Зеленский — "не простой парень, который еще всех удивит": "Он обещал вернуть мне гражданство после первого тура и сделал. Пацан сказал — пацан сделал!" А еще Саакашвили, показывая свои новые документы, многократно повторил, что мстить Петру Порошенко не собирается.
Украина сможет сделать рывок из "совка"
Пассажирам других рейсов быстро покинуть зал прилета в тот вечер было нелегко — даже почти невозможно. Саакашвили, облепленный толпой, перемещался к выходу медленно, то и дело останавливаясь возле многочисленных желающих сделать с ним "селфи", что-то спросить, обнять, подарить цветы. Попутно он отвечал на вопросы журналистов, которые, как и фото- и телеоператоры, делали умопомрачительные телодвижения, пытаясь снять, записать и просто устоять на ногах. Рекордсменом этих невероятных съемок стал оператор из Грузии, который поставил камеру себе на голову и поворачивал ее, напоминая башню танка.
Блогер из Грузии, назвавший себя Бека, передал в прямом эфире "друзьям в Тбилиси", что насчитал в Борисполе более 100 камер. Тем временем атмосфера усугубилась настолько, что журналисты, не выдержав, потребовали провести пресс-конференцию в нормальном режиме.
Саакашвили вернулся "строить новую Украину"
Михаил Саакашвили остановился, взял сразу несколько микрофонов и принялся отвечать на вопросы журналистов. Он говорил попеременно на русском, украинском, грузинском, английском… Главный вопрос, который интересовал всех, — его политические планы. Саакашвили сообщил, что сначала хочет насладиться Украиной, Киевом, Одессой… И будет с осторожностью смотреть, что конкретно и с кем можно делать дальше. По его словам, он вернулся делать то, что умеет делать лучше всего, то есть "строить". "То, что мне не дали сделать в Одессе. Новую Украину! Без коррупции и жадного олигархата", — уточнил он.
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Напоследок Саакашвили сказал своим сторонникам: он уверен, что Украина сможет сделать "рывок из "совка", отойти от старых "системников" в политике. Сторонники все никак не хотели отпускать его, но он извинился, сделал напоследок еще с десяток "селфи", и укатил на… черной "Тойоте", даже не VIP-класса. Кстати, покидал он зону прилета тоже не из VIP-зала, а вместе со всеми пассажирами. Первая ночь в Киеве у Саакашвили пройдет в эфирах национальных каналов, которые расписаны поминутно.