ВИДЕО | При крушении самолета в США погибли 10 человек

Десять человек погибли в результате крушения легкого двухмоторного самолета в американском штате Техас, передает телеканал CBS DFW.
Инцидент произошел в воскресенье, 30 июня, утром. Отмечается, что воздушное судно врезалось в ангар во время взлета в аэропорту города Эддисон, после чего загорелось. Все находившиеся на борту самолета люди погибли.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.
В декабре 2018 года легкомоторный самолет потерпел крушение в США в канун Рождества. Воздушное судно, на борту которого находились четыре человека, упало в воду на побережье курортного города Майами. Всех пассажиров удалось спасти, они получили легкие травмы.
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