ВИДЕО: Премьер Дании смеется во весь голос и смешит коллег. Всему виной — слоны и верблюд Али(2)
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен засмеялась во время выступления в парламенте.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен засмеялась во время выступления в парламенте.
Метте Фредериксен зачитывала доклад о выкупе датским правительством цирковых животных. Недавно власти приобрели у владельцев четырех слонов, но у одного из них был друг — верблюд по кличке Али. Чтобы не разлучать животных, правительство купило и его тоже.
Рассказывая эту историю, Фредериксен не смогла сдержать смех. За ней начал смеяться весь зал.
Премьер также поблагодарила крайне правых за то, что они поддержали решение о покупке животного, ”несмотря на то, что его зовут Али”. Успокоившись, парламентарии вернулись к обсуждению других тем.
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