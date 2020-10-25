ВИДЕО | Последний день "народного ультиматума": протесты охватили ряд крупных городов Беларуси. Начались задержания

25 октября истекает срок "народного ультиматума", который один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская предъявила белорусской власти.

Требования "народного ультиматума" включают объявление Лукашенко об уходе в отставку, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. В противном случае "вся страна мирно выйдет на улицы" и 26 октября "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", предупредила Тихановская.

Ряд Telegram-каналов в Беларуси, в том числе "Страна для жизни" и "Беларусь головного мозга", призвали граждан выйти в воскресенье в 14.00 на "Марш ультиматума", передает DW.

Как сообщает РИА Новости, начиная с 10 часов милиция, внутренние войска и ОМОН стягиваются в центр белорусской столицы.

В направлении центра по проспекту Независимости проехала колонна техники силовиков: грузовики для перевозки личного состава, автозаки, водометы, заградительные машины ”Рубеж”, сообщает агентство.

Отмечается, что белорусские правоохранители начали разворачивать свои силы на центральных площадях столицы заметно позже обычного.

В начале третьего ”Интерфакс” сообщил, что на улицы Минска вышли больше 5 тысяч протестующих, силовики преградили им дорогу в центре города.

Колонна из нескольких сотен протестующих выдвинулась по улице Ленина в направлении Дворца спорта, дорогу им преградили силовики. Проезжая часть перекрыта грузовиками милиции и водометами, правоохранители выстроились в живую цепь рядом с улицей Интернациональной.

Митингующие также взялись за руки и начали формировать живую цепь чтобы не допустить задержаний.

Белорусская оппозиция заявляет, что на акцию протеста в Минске в последний день ”народного ультиматума” пришли больше 100 тысяч человек.

Ближе к четырем часам стали поступть о том, что начались задержания участников акции.

Задержания осуществляются как Минске, так и в других городах страны. Об этом сообщает портал Tut.by и сайт правозащитного центра «Весна».

По информации правозащитной организации, сотрудники правоохранительных органов на митингах в стране уже задержали 32 человека, два из которых были отпущены.