ВИДЕО | Последний день "народного ультиматума": протесты охватили ряд крупных городов Беларуси. Начались задержания(164)
В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа.
В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа.
25 октября истекает срок "народного ультиматума", который один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская предъявила белорусской власти.
Требования "народного ультиматума" включают объявление Лукашенко об уходе в отставку, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. В противном случае "вся страна мирно выйдет на улицы" и 26 октября "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", предупредила Тихановская.
Ряд Telegram-каналов в Беларуси, в том числе "Страна для жизни" и "Беларусь головного мозга", призвали граждан выйти в воскресенье в 14.00 на "Марш ультиматума", передает DW.
Как сообщает РИА Новости, начиная с 10 часов милиция, внутренние войска и ОМОН стягиваются в центр белорусской столицы.
В направлении центра по проспекту Независимости проехала колонна техники силовиков: грузовики для перевозки личного состава, автозаки, водометы, заградительные машины ”Рубеж”, сообщает агентство.
Отмечается, что белорусские правоохранители начали разворачивать свои силы на центральных площадях столицы заметно позже обычного.
В начале третьего ”Интерфакс” сообщил, что на улицы Минска вышли больше 5 тысяч протестующих, силовики преградили им дорогу в центре города.
Колонна из нескольких сотен протестующих выдвинулась по улице Ленина в направлении Дворца спорта, дорогу им преградили силовики. Проезжая часть перекрыта грузовиками милиции и водометами, правоохранители выстроились в живую цепь рядом с улицей Интернациональной.
Митингующие также взялись за руки и начали формировать живую цепь чтобы не допустить задержаний.
Белорусская оппозиция заявляет, что на акцию протеста в Минске в последний день ”народного ультиматума” пришли больше 100 тысяч человек.
Ближе к четырем часам стали поступть о том, что начались задержания участников акции.
Задержания осуществляются как Минске, так и в других городах страны. Об этом сообщает портал Tut.by и сайт правозащитного центра «Весна».
По информации правозащитной организации, сотрудники правоохранительных органов на митингах в стране уже задержали 32 человека, два из которых были отпущены.
Как передает Белорусская ассоциация журналистов в Telegram-канале, на акции протеста в белорусской столице были задержаны два работника СМИ — фотограф «Комсомольской правды» Святослава Зоркого и фотограф «Нового часа» Дмитрия Дмитриева. «Интерфакс», ссылаясь на своего корреспондента, уточняет, что их задержали рядом с площадью Свободы, они готовились освещать протесты.
Кроме того, протестные акции начались в Витебске, Полоцке, Новополоцке, Гродно.
По данным «Радио Свобода — Беларусь», участников митингов задерживают в Лиде. Одиночные задержания также проходят в Гродно.
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