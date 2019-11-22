ВИДЕО: После вылета из Лос-Анджелеса загорелся Boeing с сотнями пассажиров на борту(4)
В Сети появилось видео с самолетом Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines, загоревшимся после вылета из Лос-Анджелеса.
В Сети появилось видео с самолетом Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines, загоревшимся после вылета из Лос-Анджелеса.
На кадрах, опубликованных одним из пользователей твиттера, видно, как из двигателя летящего самолета вырываются языки пламени.
Рейс следовал в Манилу. На борту находились 347 пассажиров, никто не пострадал.
Примерно через час после взлета авиалайнер благополучно приземлился в аэропорту отправления. По предварительной информации, воспламенение двигателя произошло из-за механической неисправности.
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