22.11.2019, 18:42

ВИДЕО: После вылета из Лос-Анджелеса загорелся Boeing с сотнями пассажиров на борту

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EST 10
ВИДЕО: После вылета из Лос-Анджелеса загорелся Boeing с сотнями пассажиров на борту
pixabay.com

В Сети появилось видео с самолетом Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines, загоревшимся после вылета из Лос-Анджелеса.

На кадрах, опубликованных одним из пользователей твиттера, видно, как из двигателя летящего самолета вырываются языки пламени.

Рейс следовал в Манилу. На борту находились 347 пассажиров, никто не пострадал.

Примерно через час после взлета авиалайнер благополучно приземлился в аэропорту отправления. По предварительной информации, воспламенение двигателя произошло из-за механической неисправности.

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