ВИДЕО: После вылета из Лос-Анджелеса загорелся Boeing с сотнями пассажиров на борту

На кадрах, опубликованных одним из пользователей твиттера, видно, как из двигателя летящего самолета вырываются языки пламени.

Рейс следовал в Манилу. На борту находились 347 пассажиров, никто не пострадал.

Примерно через час после взлета авиалайнер благополучно приземлился в аэропорту отправления. По предварительной информации, воспламенение двигателя произошло из-за механической неисправности.