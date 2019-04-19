ВИДЕО: Порошенко VS Зеленский. Дебаты кандидатов в президенты Украины

"Как так получилось, что Украина — практически самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю? Почему поджигателей магазинов Roshen нашли за 4 часа, а поджигателей военных складов и взрывателей машины (журналиста Павла — ИФ) Шеремета не могут найти несколько лет? Как вы спите по ночам? Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево?", — скороговоркой перечислил Зеленский вопросы в адрес Порошенко в рамках своего вступительного слова.

Порошенко считает, что его оппонент Владимир Зеленский будет слабым президентом и не сможет противостоять риску возвращения Украины в "Российскую империю".

"Я верю, что господин Владимир (Зеленский — ИФ) не хочет сдать Украину, я верю, что у господина Владимира нет мечты затянуть Украину назад в Российскую империю. Но у Путина есть такая мечта. Если он не знает, как этому противостоять на сегодняшний день, мы точно должны убирать все риски для украинского будущего", — сказал Порошенко на дебатах на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве.

В ответ на реплику оппонента Петра Порошенко о том, что он якобы имел контакты с Путиным, Зеленский заявил, что ему известно о телефонном разговоре действующего президента Украины с президентом РФ, чему способствовал глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

"По поводу Путина. Я никогда в своей жизни не разговаривал с Путиным… Я не был в России с начала войны", — сказал Зеленский.

"Я не Ваш оппонент, я Ваш приговор", — заявил лидер голосования первого тура.

В свою очередь действующий президент обратился к Зеленскому: "Ваша команда сказала, что вы уже начали курс молодого бойца. Это хорошая вещь".

"Но стоило его начать 4 года назад, в 2014 году, когда стране нужны были добровольцы, а Владимир прятался от повесток, по которым его вызвали в военкомат", — сказал Порошенко.

Порошенко назвал своего оппонента Владимира Зеленского "яркой оберткой", внутри которой — беглые олигархи и Россия.

"Ответ очень прост — это яркая обертка, а внутри сидят соратники Азарова (бывший премьер-министр Украины Николай Азаров — ИФ), соратники Януковича (бывший президент Украины Виктор Янукович — ИФ), внутри сидит "пятая колонна", внутри сидят россияне и олигархи-беглецы", — сказал Порошенко в ходе дебатов на стадионе "Олимпийский" в пятницу в Киеве, отвечая на вопросы Зеленского.

При этом президент с недоумением заявил: "У нас еще нет результатов президентских выборов, а они уже подняли головы, и вчера уже пришли за ПриватБанком".

Порошенко заверил, что, если будет доказана вина его друга или партнера в причастности к коррупционным схемам, то этот человек понесет наказание. "Как только будет обоснованное подозрение, он перестанет быть моим другом. Он виновен — будет сидеть в тюрьме, друг это или партнер — не важно. Это принципы демократического государства", — сказал Порошенко на дебатах.

Он также отметил, что ни один из его друзей ни имел и не будет иметь никакого отношения к коррупции.

Дебаты продолжались час и завершились исполнением национального гимна страны. На протяжении всех дебатов реплики и выступления кандидатов сопровождались возгласами зрителей "Ганьба" ("Позор!") со стороны противников каждого кандидата. В ходе разговора Зеленский упрекал своего оппонента в том, что тот за свой президентский срок так и не смог решить проблемы в экономике и разобраться с конфликтом на востоке страны, но при этом "присвоил" себе такие достижения, как, например, безвизовый режим с Европой.

Кроме того, в ходе дебатов кандидаты в президенты по призыву Зеленского встали на колени в знак уважения к родственникам погибших на Донбассе.

"Чтобы было всем понятно, что я имел в виду — мне кажется, любому умному человеку это понятно — я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта, я готов и сейчас встану на колени перед каждым ребенком, который не дождался своего отца, я готов встать на колени, перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа и вас приглашаю", — сказал Зеленский, обращаясь к Порошенко и переходя с русского языка на украинский.

Кандидат пояснил, что перед началом военных действий Зеленский записал обращение, в том числе к президенту РФ Владимиру Путину, в котором заявил, что готов встать на колени, только чтобы российский президент не ставил на колени Украину.

После этого Зеленский опустился на колени перед публикой.

В свою очередь Порошенко развернулся к государственному флагу, который держали его соратники за спиной и также опустился на колени.