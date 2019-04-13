ВИДЕО: Порошенко обратился к Зеленскому: ”Не бросайте трубку, до встречи на стадионе”

«Общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. И не прячьтесь от избирателей, не убегайте от прессы, не бойтесь оппонента, не бросайте трубку. Возвращайтесь, прилетайте и поговорите наконец с людьми. До встречи в воскресенье на стадионе», – заявил Порошенко в видеообращении.

Администрация президента Украины анонсировала дебаты кандидатов в президенты на НСК «Олимпийский» в Киеве 14 апреля в 14:00.

Ранее Зеленский заявил, что встреча на стадионе должна состояться 19 апреля, а не 14-го.

По официальным результатам первого тура выборов президента Украины, за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко – 15,95% избирателей. Второй тур состоится 21 апреля.