ВИДЕО | Полиция разогнала мирную демонстрацию в центре Хельсинки с помощью слезоточивого газа

Как сообщает полиция в Твиттере, демонстранты расположились на дороге в центре Хельсинки и заблокировали дорожное движение. Они не реагировали на приказ полиции покинуть проезжую часть, поэтому полицейские применили слезоточивый газ.

Некоторых участников митинга сотрудники полиции перенесли в полицейские машины.

Демонстранты требовали принятия срочных мер по борьбе с изменением климата. Они представляют международное движение Extinction Rebellion (финское название Elokapina).