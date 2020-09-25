ВИДЕО: Под Харьковом разбился военный самолет

Военный самолет Ан-26 разбился возле города Чугуев в Харьковской области, передает местное агентство Depo.Харьков, ссылаясь на источник в минобороны Украины. Об этом пишут "РИА-Новости".
Ранее СМИ сообщили, что на борту находились курсанты, если их обучали на Ан-26Ш, в самолете могли быть 10 курсантов и один инструктор.
Под Харьковом разбился самолет Ан-26, сообщили СМИhttps://t.co/4LxdjKuI0A pic.twitter.com/9adYCgQcIr— РИА Новости (@rianru) September 25, 2020
"Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26", — говорится в сообщении агентства.
По сведениям собеседника агентства, катастрофа произошла около 20.45 (совпадает с мск) вблизи города Чугуев. Источник добавил, что курсанты Харьковского университета воздушных сил выполняли на самолете учебный полет.
"Он далеко от аэродрома, возле трассы (Ростовская трасса — ред.)", — передает слова собеседника агентство.
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