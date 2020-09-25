25.09.2020, 21:37

ВИДЕО: Под Харьковом разбился военный самолет

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ВИДЕО: Под Харьковом разбился военный самолет
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Военный самолет Ан-26 разбился возле города Чугуев в Харьковской области, передает местное агентство Depo.Харьков, ссылаясь на источник в минобороны Украины. Об этом пишут "РИА-Новости".

Ранее СМИ сообщили, что на борту находились курсанты, если их обучали на Ан-26Ш, в самолете могли быть 10 курсантов и один инструктор.

"Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26", — говорится в сообщении агентства.

По сведениям собеседника агентства, катастрофа произошла около 20.45 (совпадает с мск) вблизи города Чугуев. Источник добавил, что курсанты Харьковского университета воздушных сил выполняли на самолете учебный полет.

"Он далеко от аэродрома, возле трассы (Ростовская трасса — ред.)", — передает слова собеседника агентство.

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