ВИДЕО: Под Харьковом разбился военный самолет

Ранее СМИ сообщили, что на борту находились курсанты, если их обучали на Ан-26Ш, в самолете могли быть 10 курсантов и один инструктор.

Под Харьковом разбился самолет Ан-26, сообщили СМИhttps://t.co/4LxdjKuI0A pic.twitter.com/9adYCgQcIr — РИА Новости (@rianru) September 25, 2020

"Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26", — говорится в сообщении агентства.

По сведениям собеседника агентства, катастрофа произошла около 20.45 (совпадает с мск) вблизи города Чугуев. Источник добавил, что курсанты Харьковского университета воздушных сил выполняли на самолете учебный полет.

"Он далеко от аэродрома, возле трассы (Ростовская трасса — ред.)", — передает слова собеседника агентство.