ВИДЕО | По всей Сирии отключилось электричество после взрыва на газопроводе

В сообщении говорится, что взрыв произошел на отрезке между районами Аль-Дамир и Адра. По словам сирийского министра энергетики, это шестой взрыв подобного рода.

Харбутли добавил, что минэнерго вместе с министерством нефти работает над ликвидацией последствий взрыва и рассчитывает восстановить электроснабжение в стране в течение нескольких часов.

Министр нефти Сирии Али Сулейман Ганем не исключил, что взрыв мог быть террористическим актом.