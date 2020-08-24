24.08.2020, 11:50

ВИДЕО | По всей Сирии отключилось электричество после взрыва на газопроводе


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В результате взрыва на газопроводе возле Дамаска на всей территории Сирии произошло отключение электроснабжения, сообщает государственное информационное агентство SANA со ссылкой на министра энергетики страны Мухаммеда Зухейра Харбутли, пишет Интерфакс.

В сообщении говорится, что взрыв произошел на отрезке между районами Аль-Дамир и Адра. По словам сирийского министра энергетики, это шестой взрыв подобного рода.

Харбутли добавил, что минэнерго вместе с министерством нефти работает над ликвидацией последствий взрыва и рассчитывает восстановить электроснабжение в стране в течение нескольких часов.

Министр нефти Сирии Али Сулейман Ганем не исключил, что взрыв мог быть террористическим актом.

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