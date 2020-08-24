ВИДЕО | По всей Сирии отключилось электричество после взрыва на газопроводе
В результате взрыва на газопроводе возле Дамаска на всей территории Сирии произошло отключение электроснабжения, сообщает государственное информационное агентство SANA со ссылкой на министра энергетики страны Мухаммеда Зухейра Харбутли, пишет Интерфакс.
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