ВИДЕО | Пентагон опубликовал кадры с НЛО

Пентагон официально обнародовал три коротких видео, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты (НЛО), и признал их подлинность. Об этом сообщает "Лента" со ссылкой на CNN.
Объекты были сняты с помощью инфракрасной камеры на борту самолета. На двух видео слышны голоса военнослужащих, которые с удивлением комментируют скорость НЛО. Один из очевидцев предположил, что объектом может быть дрон.
Pentagon officially releases UFO videos https://t.co/qZo4sukBfS pic.twitter.com/G1JqkguNK8— CNN Politics (@CNNPolitics) April 27, 2020
Военно-морские силы США подтвердили подлинность записей и объяснили их публикацию желанием развеять мифы относительно реальности происходящих на видео явлений. Эксперты установили, что рассекречивание роликов не раскрывает никаких подробностей о возможностях американских технологий.
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