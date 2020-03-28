ВИДЕО | Папа римский помолился о завершении пандемии коронавируса на пустой площади Святого Петра в Ватикане

Франциск прочитал отрывок из Евангелия от святого Марка, повествующий о том, как учеников застала врасплох "неожиданная и яростная буря", и помолился о завершении пандемии коронавируса.

"Как много людей ежедневно упражняются в терпении и вселяют надежду, заботясь о том, чтобы сеять не панику, а (нести — Ред.) всеобщую ответственность", — напомнил он.

Традиционное послание Urbi et Orbi ("Граду и миру") обычно приурочено к главным католическим праздникам — Рождеству и Пасхе.

Папа Франциск сдал тест на коронаирус



В связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2 площадь Святого Петра в Ватикане закрыта для доступа жителей и гостей города. В график понтифика также были внесены изменения.

Так, 7 марта, он обратился к пастве по видеотрансляции во время воскресной проповеди и молитвы "Ангелус", а не с балкона Апостольского дворца в Ватикане, как это традиционно происходит. Кроме того, еженедельная аудиенция с его участием 11 марта прошла в видеоформате.

До этого более недели папа римский страдал от сильной простуды, он даже сдал тест на коронавирус, однако его результат оказался отрицательным.