ВИДЕО | Папа римский извинился за то, что ударил женщину в канун нового года

"Всем нам не раз приходилось терять терпение. Это случается и со мной. Прошу прощения за плохой пример, который подал накануне", — заявил он.
В СМИ разошлась видеозапись этого инцидента. На ней видно, как папа проходит мимо верующих, которые стоят на площади за заграждением, приветствует их и жмет некоторым руки. Одна женщина резко схватила его за руку, когда он начал отходить в сторону, и притянула его обратно к заграждению. Он попытался вырваться, она продолжала его держать, тогда он слегка ударил ее по руке и отругал. Охрана не успела вмешаться.
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