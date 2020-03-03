ВИДЕО | Открытие Турцией границ: береговая охрана толкает лодку с мигрантами обратно и открывает огонь(10)
Несколько дней назад Турция открыла свои границы с ЕС для пропуска беженцев, что незамедлительно привело к ряду инцидентов.
Несколько дней назад Турция открыла свои границы с ЕС для пропуска беженцев, что незамедлительно привело к ряду инцидентов.
Так, вчера береговая охрана Греции отказывалась пропускать надувную лодку с мигрантами в свои воды и даже открыла предупреждающий огонь.
Второй инцидент произошел возле острова Лесбос, где перевернулась лодка с мигрантами. 46 человек были спасены, двое детей доставлены в больницу. Один ребенок, к сожалению, скончался. Это первый смертельный случай после открытия Турцией границ, передает Reuters.
По сообщению полиции, с воскресенья к Эгейским островам Греции прибыла как минимум тысяча мигрантов.
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