03.03.2020, 12:50

ВИДЕО | Открытие Турцией границ: береговая охрана толкает лодку с мигрантами обратно и открывает огонь

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в другой лодке умирает ребенок
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Несколько дней назад Турция открыла свои границы с ЕС для пропуска беженцев, что незамедлительно привело к ряду инцидентов.

Так, вчера береговая охрана Греции отказывалась пропускать надувную лодку с мигрантами в свои воды и даже открыла предупреждающий огонь.

Второй инцидент произошел возле острова Лесбос, где перевернулась лодка с мигрантами. 46 человек были спасены, двое детей доставлены в больницу. Один ребенок, к сожалению, скончался. Это первый смертельный случай после открытия Турцией границ, передает Reuters.

По сообщению полиции, с воскресенья к Эгейским островам Греции прибыла как минимум тысяча мигрантов.

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