ВИДЕО: Одна из причин гибели людей в Superjet - попытка некоторых пассажиров спасти свою ручную кладь

"По предварительным данным, из опроса очевидцев следует, что когда самолет ударился о землю и загорелся, некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов судна и они погибли в огне", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что перед вылетом экипаж любого самолета всегда инструктирует на этот счет пассажиров.

"Однако, в экстремальной ситуации люди действуют машинально, пытаются спасти личные вещи, не думая, что это смертельно опасно и для них и для других", — сказал источник.

В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По данным источника "Интерфакса", самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку: лайнер ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.

Пассажиры и экипаж эвакуировались по аварийному трапу. Следственный комитет (СК) сообщил о 13 жертвах трагедии, включая двух детей. Еще несколько человек были госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом. Столичное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц), которое было передано для расследования в Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.