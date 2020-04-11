ВИДЕО | Одесситы переодеваются в животных, чтобы гулять во время карантина

Жители Одессы начали переодеваться в животных, чтобы во время карантина выйти на улицу, передает издание ”Сегодня”. С 12 марта на Украине из-за коронавируса введен общенациональный карантин, во время которого на улицу разрешают выходить, в частности для того, чтобы выгулять домашнее животное.
После этого в социальных сетях появились видео, где по улицам Одессы ходят люди, переодетые в сказочных героев. В частности, были замечены герои мультфильма ”Маша и медведь”, а также герой книги ”Алиса в стране чудес” Чеширский кот.
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Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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