ВИДЕО: "Обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе". Зеленский предложил Путину встретиться в Минске

"Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе, — сказал Зеленский в понедельник видеообращении в Facebook. — Компанию для разговора предлагаю следующую сделать: Вы, я, президент СШАДональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон".
"Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске", — добавил он.
В Кремле уже отреагировали на предложение. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что в Москве его рассмотрят, и добавил, что необходимо понять, есть ли у такого диалога перспективы, передает РИА Новости.
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