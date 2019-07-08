ВИДЕО: "Обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе". Зеленский предложил Путину встретиться в Минске

"Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе, — сказал Зеленский в понедельник видеообращении в Facebook. — Компанию для разговора предлагаю следующую сделать: Вы, я, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон".

"Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске", — добавил он.