ВИДЕО | Необычное поздравление Зеленского: в паспорте нет строки патриот, малоросс или ватник. Мы все — украинцы

По словам Зеленского, часто люди слушают новогоднее поздравление президентов с выключенным звуком, ибо те "рассказывают о росте ВВП, падении инфляции, имплементации, диверсификации и других малопонятных терминах. То есть уверяют, что люди стали жить лучше, просто пока этого не заметили". Зеленский отметил, что сейчас "будет иначе".
Он предложил украинцам "честно ответить на один вопрос: "Кто я?". И независимо от того, в каком уголке Украины родился "президент или домохозяйка, успешный адвокат, учитель, переехавший из Луганска, айтишник, что мечтает бежать из страны, или пленный, мевший вернуться домой, украиноязычный или русскоговорящий", призвал уважать друг друга.
"Это - каждый из нас. Это украинцы. Такие как есть. Не идеальные и не святые. Просто люди. Живые. Со своими недостатками и тараканами. Но в нашем паспорте не указано правильный или неправильный украинец. Нет строки патриот, малоросс, ватник или бандеровец. Там написано: гражданин Украины. Имеющий права и обязанности. Мы с вами очень разные. Так, кто же мы? 73 процента, которые выбрали президента? 25, которые его не воспринимают? Те, кто не ходил на выборы?...
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