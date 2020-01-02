ВИДЕО | Необычное поздравление Зеленского: в паспорте нет строки патриот, малоросс или ватник. Мы все — украинцы

Читаем Жадана или слушаем Марув? Смотрим "Иронию судьбы" или смотрим "Один дома". Болеем за "Динамо" или "Шахтер"? Или вместе за Ломаченко и Усика? Идем в воскресенье в церковь или ничего не делаем в субботу? Мы те, кто говорят "я тебе кохаю" или "я тебя люблю"? Все это и есть - мы. И как же нам, таким разным - жить дальше вместе? Отгородиться огромным забором? Кто-то убедил нас, что наши различия имеют значение? А вдруг это не так?

Разве нас мало объединяет? Мы все равно гордимся великими украинцами. Перестали бы мы их уважать, узнав за кого бы на выборах голосовали Шевченко или Леся Украинка? Если бы Сковорода и Хмельницкий имели бы разные взгляды относительно НАТО? Нам было бы важно, в какую церковь ходят Каденюк и Лобановский? Что думают Антонов или Королев о растаможивании автомобилей? Как Ступка или Быков относятся к Нормандскому формату? Мы ценим их за другое...

Дорогие украинцы! В новом 2020-м году я желаю всем нам - уважать друг друга. Быть здоровыми, иметь достаток и много поводов улыбаться. Желаю всем хорошо отдохнуть, выспаться, не переесть и, конечно, - легкого и приятного головокружения утром. Мира всем нам!

И давайте помнить, что любить Украину - значит любить всех украинцев. В каком бы уголке нашей страны они бы не родились".

Зеленский записал речь в окружении известных и популярных личностей. В поздравлении президент употребил фразы на русском, крымскотатарском и венгерском языках.