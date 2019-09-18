ВИДЕО | Неизвестный захватил в Киеве мост метро, открыл стрельбу и угрожает взрывом(16)
Мжчина в Киеве перекрыл мост метро и угрожает его взорвать. В руках у него находится устройство с кнопкой. Об этом сообщает УНИАН.
Мжчина в Киеве перекрыл мост метро и угрожает его взорвать. В руках у него находится устройство с кнопкой. Об этом сообщает УНИАН.
На кадрах видно, как мужчина остановился на мосту в машине белого цвета. У него в руках находится флаг Украины.
Как сообщает УНИАН, на мост прибыло спецподразделение КОРД. Проводится спецоперация.
Уточняется, что неизвестный в камуфляжной одежде угрожает также взорвать государственные учреждения. Кроме того, он стреляет в воздух из автомата. Полиция применила дрон.
Киевский мэр Виталий Кличко бросил свои дела и приехал на велосипеде к мосту, который угрожают взорвать.
В настоящее время известно, что на месте случившегося находится полицейские, спецотряды и снайпер, четыре единицы бронетехники, пожарные, скорые, а также в воздухе летает 2 беспилотника.
Заминировавшим мост Метров Киеве оказался военнослужащий ВСУ — Алексей Белько. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в прокуратуре города.
Издание выяснило, что мужчина из крымского Фороса и числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части в Броварах.
Также отмечается, что июне 2019 года его обвиняли в самовольном отлучении из воинской части. В итоге мужчина получил несколько дней гауптвахты
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