ВИДЕО: Неизвестный с ножом ранил несколько человек на Лондонском мосту, Скотленд-Ярд признал это терактом

"Мужчина задержан полицией. По нашим сведениям, несколько человек ранены", — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители прибыли на мост из-за сообщения о том, что вооруженный ножом неизвестный напал на людей. Ранее телеканал Sky News сообщил, что злоумышленник был застрелен полицейскими, однако полиция не подтвердила эту информацию. Район вокруг моста оцеплен полицией, на место прибыли несколько машин скорой помощи.

Станция метро London Bridge закрыта.

Инцидент на Лондонском мосту, во время которого мужчина напал с ножом на прохожих, был террористическим актом. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава контртеррористического подразделения столичной полиции Нил Басу, пишет ТАСС.

"Я сейчас могу подтвердить, что инцидент был квалифицирован как теракт", — сказал он, добавив, что нападавший был застрелен полицейскими. В ходе нападения были ранены несколько человек, расследование продолжается.

Басу добавил, что мужчина, подозреваемый в нападении на людей на Лондонском мосту, имел при себе фальшивый пояс смертника.

"Я могу подтвердить, что предмет, закрепленный на поясе подозреваемого, был фальшивым взрывным устройством", — сказал Басу.