ВИДЕО | ”Не судите артистов и клоунов…” Актер Михаил Ефремов обратился в стихах к главе МВД России

Пусть звучит откровенно и звонко

Заявленье министру мое:

На подмостках, на сцене, на съемках

Часто носит актер не свое!

Аксельбанты, погоны, короны

Поставляет ему костюмер.

Скажут — будешь министр обороны,

В орденах, всем солдатам пример.

Я сносил разной формы немало,

Много сыграно мною, братан.

Был полковником, был генералом,

А мой Тихонов — был капитан.

Так чего ж вы без дела сидите?

Не по праву же форму носил?

Ордена нацеплял, как Шарапов,

Как Анискин в фуражке ходил,

Много было подобных этапов,

Но никто меня не осудил!

Задержите меня, посадите,

Укатайте меня со всех сил!

В каталажку со мною заприте

Весь состав сериала ”Менты”,

Честь мундира навек защитите

От актерской лихой борзоты.

Если всех, кто носил вашу форму,

Вдруг с экранов России стереть,

Через час после этой реформы

Вам же нечего будет смотреть!

В телевизоре ловлей злодеев

Будет занята штатских толпа.

Согласитесь, такая идея —

Это бред, ерунда, хренота.

Почему я пишу эти строки?

Потому, что случилась фигня:

Дмитрий Смолев, актер круглобокий

На спектакле подставил меня:

Не забыл свою роль, не напился.

Он, который артистом рожден,

На спектакль вчера не явился.

Был в полицию препровожден.

Там ему показали видосик,

Где он — пьяный сержант ДПС,

И под запись задали вопросик,

Сразу сбивший актерскую спесь:

”Где вы взяли мундир, интересно?”

”Где, блин, совесть” И ”как вы могли?”

И, влепив восемь суток ареста,

В каталажку его увели…