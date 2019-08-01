01.08.2019, 17:41

ВИДЕО | ”Не судите артистов и клоунов…” Актер Михаил Ефремов обратился в стихах к главе МВД России

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Актера российского театра ”Современник” Дмитрия Смолева арестовали на 8 суток за видеоролик, в котором он изображал пьяного сотрудника ГИБДД при исполнении. Суд признал его виновным по статьям о мелком хулиганстве и незаконном ношении формы Кодекса об административных правонарушениях. В связи с этим актер Михаил Ефремов обратился к министру МВД России Владимиру Колокольцеву.

Пусть звучит откровенно и звонко
Заявленье министру мое:
На подмостках, на сцене, на съемках
Часто носит актер не свое!

Аксельбанты, погоны, короны
Поставляет ему костюмер.
Скажут — будешь министр обороны,
В орденах, всем солдатам пример.

Я сносил разной формы немало,
Много сыграно мною, братан.
Был полковником, был генералом,
А мой Тихонов — был капитан.

Так чего ж вы без дела сидите?
Не по праву же форму носил?
Ордена нацеплял, как Шарапов,
Как Анискин в фуражке ходил,

Много было подобных этапов,
Но никто меня не осудил!
Задержите меня, посадите,
Укатайте меня со всех сил!

В каталажку со мною заприте
Весь состав сериала ”Менты”,
Честь мундира навек защитите
От актерской лихой борзоты.

Если всех, кто носил вашу форму,
Вдруг с экранов России стереть,
Через час после этой реформы
Вам же нечего будет смотреть!

В телевизоре ловлей злодеев
Будет занята штатских толпа.
Согласитесь, такая идея —
Это бред, ерунда, хренота.

Почему я пишу эти строки?
Потому, что случилась фигня:
Дмитрий Смолев, актер круглобокий
На спектакле подставил меня:

Не забыл свою роль, не напился.
Он, который артистом рожден,
На спектакль вчера не явился.
Был в полицию препровожден.

Там ему показали видосик,
Где он — пьяный сержант ДПС,
И под запись задали вопросик,
Сразу сбивший актерскую спесь:

”Где вы взяли мундир, интересно?”
”Где, блин, совесть” И ”как вы могли?”
И, влепив восемь суток ареста,
В каталажку его увели…

Господин полицейский министр!
Не пытаясь дерзить и шутить,
Я прошу: разберитесь там быстро.
И артиста прошу отпустить.

Мой отец в милицейском мундире
Смоктуновского в фильме ловил.
Знают все полицейские в мире,
Что он там на суде говорил.

Он сказал от души и сердечно
Под хлопки и под крики ”виват!”:
— Виноват подсудимый? Конечно!
Но, конечно же, — не виноват!

Вот и я завершаю взволнованно,
Взор скупою слезою слезя:
Не судите артистов и клоунов,
И стрелять в пианистов — нельзя!

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