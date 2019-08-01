ВИДЕО | ”Не судите артистов и клоунов…” Актер Михаил Ефремов обратился в стихах к главе МВД России

Пусть звучит откровенно и звонко
Заявленье министру мое:
На подмостках, на сцене, на съемках
Часто носит актер не свое!
Аксельбанты, погоны, короны
Поставляет ему костюмер.
Скажут — будешь министр обороны,
В орденах, всем солдатам пример.
Я сносил разной формы немало,
Много сыграно мною, братан.
Был полковником, был генералом,
А мой Тихонов — был капитан.
Так чего ж вы без дела сидите?
Не по праву же форму носил?
Ордена нацеплял, как Шарапов,
Как Анискин в фуражке ходил,
Много было подобных этапов,
Но никто меня не осудил!
Задержите меня, посадите,
Укатайте меня со всех сил!
В каталажку со мною заприте
Весь состав сериала ”Менты”,
Честь мундира навек защитите
От актерской лихой борзоты.
Если всех, кто носил вашу форму,
Вдруг с экранов России стереть,
Через час после этой реформы
Вам же нечего будет смотреть!
В телевизоре ловлей злодеев
Будет занята штатских толпа.
Согласитесь, такая идея —
Это бред, ерунда, хренота.
Почему я пишу эти строки?
Потому, что случилась фигня:
Дмитрий Смолев, актер круглобокий
На спектакле подставил меня:
Не забыл свою роль, не напился.
Он, который артистом рожден,
На спектакль вчера не явился.
Был в полицию препровожден.
Там ему показали видосик,
Где он — пьяный сержант ДПС,
И под запись задали вопросик,
Сразу сбивший актерскую спесь:
”Где вы взяли мундир, интересно?”
”Где, блин, совесть” И ”как вы могли?”
И, влепив восемь суток ареста,
В каталажку его увели…
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