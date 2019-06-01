ВИДЕО: Не проскочил… В Петербурге скоростной катер убил 18-летнего спортсмена

”В районе слияния Малой Невы и Малой Невки находились другие спортсмены, большое количество. Молодой человек тоже был среди них, — говорит Родионов. — В какой-то момент, довольно неожиданно, он оторвался от группы, пересек акваторию поперек судового хода, дошел до Васильевского, развернулся и пошел обратно. Затем снова поймал ветер, разогнался километров до шестидесяти в час и столкнулся с ”Метеором”.
По словам Родионова, организация движения судов в Волго-Балтийском бассейне четко прописана. Пассажирские не могут смешиваться с грузовыми караванами, маломерные обязаны идти за пределами судового хода или, в крайнем случае, — по кромке. Парусники-одиночки, байдарочники — ни при каких обстоятельствах.
”Члены ассоциации давно пришли к единому мнению, что со спортсменов нужно не только спрашивать, но и отводить им районы для занятий, — продолжает Владимир Родионов. — У нас даже по постановлению правительства Петербурга регаты и другие парусные соревнования проводятся в местах, не предназначенных для этих целей”.
”Метеор-176” принадлежит компании ”Водоходъ”. В пресс-службе ”Фонтанке” отказались отвечать на вопросы об обстоятельствах столкновения и профессиональной подготовке капитана, который не заметил виндсёрфера.
”Мы предоставляем всю необходимую информацию следствию”, — сообщили в пресс-службе.
Государственное бюджетное учреждение ”Спортивная школа по парусному спорту ”Крестовский остров” учреждено администрацией Петроградского района в октябре 2017 года. На ее создании настаивал глава Иван Громов.
”Можно сказать, это его детище, — подтвердила ”Фонтанке” районный пресс-секретарь Наталья Яковлева. — С нашей стороны как учредителя обязательно последует проверка деятельности школы”.
В августе 2019 года Петербург принимает первенство мира по виндсёрфингу в классе RS:X. К нему и готовился Артём Акимов. После траурных мероприятий его партнеры по сборной продолжат подготовку, других мест для тренировок у них нет.