ВИДЕО: Не проскочил… В Петербурге скоростной катер убил 18-летнего спортсмена

Следственный комитет РФ намерен возбудить уголовное дело после столкновения 18-летнего виндсёрфингиста с ”Метеором”. Камера наблюдения запечатлела стремительность их встречи. Акимов мчал вдоль моста ЗСД по нелегальному маршруту. В день гибели два раза проскочить мимо теплоходов у него получилось. Третий стал последним, пишет "Фонтанка".

”27 мая во время тренировки трагически погиб спортсмен школы ”Крестовский остров”, кандидат в мастера спорта по виндсёрфингу, член молодежной сборной России Артём Акимов”, — такой некролог все парусные организации Петербурга опубликовали 28 мая.

Школа ”Крестовский остров” находится на берегу реки Малой Невки. Акваторию застолбили владельцы яхт, виндсёрферам здесь уже не место. Они доплывают до слияния Малой Невки и Малой Невы и попадают на простор. Ограниченная Крестовским и Васильевским островами и мостом ЗСД территория позволяет им тренироваться.

Между островами проложен судовой ход ”Метеоров” — скоростных теплоходов, курсирующих из Петербурга в Петергоф и Кронштадт. Они развивают скорость до 65 километров в час.

В день гибели виндсёрфингист с коллегами-спортсменами тренировался ближе к Крестовскому острову. Глава ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга Владимир Родионов сообщил ”Фонтанке”, что он смотрел запись заездов Акимова, она была длительнее той, что опубликовала ”Фонтанка”.