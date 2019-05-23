ВИДЕО: Навальный рассказал о пентхаусе жены министра культуры РФ, стоимость которого превышает 200 млн рублей

По словам Навального, который ссылается на выписку из ЕГРН, двухэтажный пентхаус Марины Мединской площадью чуть больше 300 квадратных метров расположен в элитном жилом комплексе на улице Ефремова в центре Москве. Судя по планам двух этажей, в этом пентхаусе есть терраса, несколько санузлов, помещение для стирки, гостиная с 8-метровым потолком, спортзал и кабинет-библиотека.

"Такая красота в самом центре Москвы стоит не менее 200 млн рублей. Утверждаю, что нет больше в мире министра культуры с недвижимостью такой роскоши и такой стоимости", – написал Навальный. В видеоверсии расследования он отмечает, что в 200 млн в ФБК оценили сам пентхаус без учета отделки и оснащения. Эта сумма превышает доходы семьи министра культуры за последние несколько лет.

Основная часть этого расследования связана с фильмом "Иннокентий Сибиряков. Помогите мне, я страшно богат!", снятом в 2016 году и посвященном меценату Сибирякову. В настоящее время Министерство культуры за бюджетные деньги оплачивает показы этого фильма в России и за ее пределами, а права на фильм принадлежат Константину Голощапову, которого также называют "массажистом Путина": когда Голощапов работал массажистом в том самом клубе дзюдо, который посещали Владимир Путин и его друзья.