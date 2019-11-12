12.11.2019, 18:06

ВИДЕО | Навальный нашёл у прокурора Москвы недвижимость в Черногории и Испании

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Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный российским оппозиционером Алексеем Навальным, представил свежее расследование, в котором рассказывается о зарубежной недвижимости семьи прокурора Москвы Дениса Попова, который был назначен на эту должность в сентябре 2019 года, а ранее занимал должности прокурора Хакасии и Дагестана.

По данным ФБК, семье Попова принадлежит купленная несколько лет назад недвижимость в Черногории и Испании, а также дача на Рублевке и база отдыха в Астраханской области, пишет Newsru.com.

Как выяснили соратники Навального, в 2009 году жена Попова Ирина (позднее они развелись) учредила в Черногории фирму Monte Biser. Этой компании принадлежит приморская гостиница, апартаменты которой сдаются желающим — в них побывал Навальный во время записи расследования. В декларациях Попова эта собственность не указывалась. Кроме того, официальная зарплата Попова тогда составляла около 60 тыс. рублей в месяц, а Ирина Попова была безработной, пишет "Медуза".

"Вообще-то квартиры строили под продажу, мы нашли много объявлений об этом. Но если мы правильно понимаем, то не продали они ни одной. Так и осталось все в собственности жены прокурора. Получилась гостиница площадью более 1000 квадратных метров, состоящая из девяти квартир", — написал Навальный, уточнив, что вся семья Попова регулярно отдыхает в этом доме, судя по снимкам из соцсетей.

Помимо этого, Monte Biser в настоящее время строит в Черногории базу отдыха неподалеку от горнолыжного курорта Колашин на участке площадью в один гектар. Общая стоимость черногорского имущества компании, согласно официальной отчетности, составляет 3 млн евро.

Что же касается недвижимости семьи Попова в Испании, то в 2010 году безработная жена прокурора купила квартиру в курортном городе Марбелья за 645 тыс. евро. Подтверждением тому, помимо выписок, служат снимки из соцсетей, на которых Попова запечатлена возле дома, в котором она приобрела жилье.

Как утверждает Навальный, Попову принадлежит и дача на Рублевке, которая записана на его 79-летнюю мать и поэтому не указана в декларации прокурора. Наконец, у Ирины Поповой в собственности есть база отдыха в Астраханской области, которая занимает участок площадью 1,5 гектара. На сайте базы под названием "Усадьба Никольское" выложены фотографии довольных отдыхающих: на одном снимке запечатлен Денис Попов.

"Наша цель — показать это расследование как можно большему количеству людей. И здесь никто, кроме вас не поможет. Уже сейчас 38% граждан считают "московское дело" несправедливым и сфабрикованным. Если все увидят истинное лицо того, кто подписывал обвинительное заключение, то процент тех, кто верит "силовикам", будет стремиться к нулю", — подытожил Навальный, назвав Попова одним из ключевых организаторов и исполнителей "московского дела".

Контрольное управление администрации президента, если сочтет нужным, перепроверит декларацию прокурора Москвы Дениса Попова, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал исследование о том, что у семьи Попова есть отель и дома рядом с горнолыжным курортом в Черногории.

По словам Пескова, перед назначением Попова его декларацию "абсолютно детально" проверили и нарушений не выявили, об этом свидетельствует сам факт назначения.

"Перед таким назначениями проводится очень тщательная проверка всех данных, предоставляются данные, которые подлежат декларированию, в том числе и на предмет имущества, которое находится или в собственности, или во временном пользовании, эти данные, естественно, самым тщательным образом проверяются", — заявил он.

Песков допустил перепроверку

Контрольное управление администрации президента, если сочтет нужным, перепроверит декларацию прокурора Москвы Дениса Попова, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

По словам Пескова, перед назначением Попова его декларацию "абсолютно детально" проверили и нарушений не выявили, об этом свидетельствует сам факт назначения.

"Перед таким назначениями проводится очень тщательная проверка всех данных, предоставляются данные, которые подлежат декларированию, в том числе и на предмет имущества, которое находится или в собственности, или во временном пользовании, эти данные, естественно, самым тщательным образом проверяются", — заявил он.

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