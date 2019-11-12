ВИДЕО | Навальный нашёл у прокурора Москвы недвижимость в Черногории и Испании

Помимо этого, Monte Biser в настоящее время строит в Черногории базу отдыха неподалеку от горнолыжного курорта Колашин на участке площадью в один гектар. Общая стоимость черногорского имущества компании, согласно официальной отчетности, составляет 3 млн евро.
Что же касается недвижимости семьи Попова в Испании, то в 2010 году безработная жена прокурора купила квартиру в курортном городе Марбелья за 645 тыс. евро. Подтверждением тому, помимо выписок, служат снимки из соцсетей, на которых Попова запечатлена возле дома, в котором она приобрела жилье.
Как утверждает Навальный, Попову принадлежит и дача на Рублевке, которая записана на его 79-летнюю мать и поэтому не указана в декларации прокурора. Наконец, у Ирины Поповой в собственности есть база отдыха в Астраханской области, которая занимает участок площадью 1,5 гектара. На сайте базы под названием "Усадьба Никольское" выложены фотографии довольных отдыхающих: на одном снимке запечатлен Денис Попов.
"Наша цель — показать это расследование как можно большему количеству людей. И здесь никто, кроме вас не поможет. Уже сейчас 38% граждан считают "московское дело" несправедливым и сфабрикованным. Если все увидят истинное лицо того, кто подписывал обвинительное заключение, то процент тех, кто верит "силовикам", будет стремиться к нулю", — подытожил Навальный, назвав Попова одним из ключевых организаторов и исполнителей "московского дела".
Контрольное управление администрации президента, если сочтет нужным, перепроверит декларацию прокурора Москвы Дениса Попова, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал исследование о том, что у семьи Попова есть отель и дома рядом с горнолыжным курортом в Черногории.
По словам Пескова, перед назначением Попова его декларацию "абсолютно детально" проверили и нарушений не выявили, об этом свидетельствует сам факт назначения.
"Перед таким назначениями проводится очень тщательная проверка всех данных, предоставляются данные, которые подлежат декларированию, в том числе и на предмет имущества, которое находится или в собственности, или во временном пользовании, эти данные, естественно, самым тщательным образом проверяются", — заявил он.
Песков допустил перепроверку
Никогда не отвечайте "да" на телефонный звонок, и вот почему
Ракета попала в живот: артистка погибла на глазах у зрителей
«Просто не выдержал»: подробности бойни в части в Забайкалье
Названа причина убийства 8 солдат сослуживцем в Забайкалье