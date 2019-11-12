ВИДЕО | Навальный нашёл у прокурора Москвы недвижимость в Черногории и Испании

Помимо этого, Monte Biser в настоящее время строит в Черногории базу отдыха неподалеку от горнолыжного курорта Колашин на участке площадью в один гектар. Общая стоимость черногорского имущества компании, согласно официальной отчетности, составляет 3 млн евро.

Что же касается недвижимости семьи Попова в Испании, то в 2010 году безработная жена прокурора купила квартиру в курортном городе Марбелья за 645 тыс. евро. Подтверждением тому, помимо выписок, служат снимки из соцсетей, на которых Попова запечатлена возле дома, в котором она приобрела жилье.

Вот прокурор Москвы Денис Попов с женой в Испании осенью 2010 года, ровно в момент покупки там таунхауса https://t.co/RujVekc96H pic.twitter.com/BIklV49Qlz — Георгий Албуров (@alburov) 11 ноября 2019 г.

А самое главное, в нашем расследовании про Попова, есть ГАРАНТИРОВАННОЕ формальное основание для его отставки. Его жена с доходом 0 рублей купила за 650+ тысяч евро таунхаус в Испании в 2010 года, а Попов его не декларировал. Он должен немедленно уйти в отставку pic.twitter.com/rM34hC1oMi — Георгий Албуров (@alburov) 11 ноября 2019 г.

Как утверждает Навальный, Попову принадлежит и дача на Рублевке, которая записана на его 79-летнюю мать и поэтому не указана в декларации прокурора. Наконец, у Ирины Поповой в собственности есть база отдыха в Астраханской области, которая занимает участок площадью 1,5 гектара. На сайте базы под названием "Усадьба Никольское" выложены фотографии довольных отдыхающих: на одном снимке запечатлен Денис Попов.

"Наша цель — показать это расследование как можно большему количеству людей. И здесь никто, кроме вас не поможет. Уже сейчас 38% граждан считают "московское дело" несправедливым и сфабрикованным. Если все увидят истинное лицо того, кто подписывал обвинительное заключение, то процент тех, кто верит "силовикам", будет стремиться к нулю", — подытожил Навальный, назвав Попова одним из ключевых организаторов и исполнителей "московского дела".

Контрольное управление администрации президента, если сочтет нужным, перепроверит декларацию прокурора Москвы Дениса Попова, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал исследование о том, что у семьи Попова есть отель и дома рядом с горнолыжным курортом в Черногории.

По словам Пескова, перед назначением Попова его декларацию "абсолютно детально" проверили и нарушений не выявили, об этом свидетельствует сам факт назначения.

"Перед таким назначениями проводится очень тщательная проверка всех данных, предоставляются данные, которые подлежат декларированию, в том числе и на предмет имущества, которое находится или в собственности, или во временном пользовании, эти данные, естественно, самым тщательным образом проверяются", — заявил он.

Песков допустил перепроверку